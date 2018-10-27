Близько 70% юристів позитивно оцінюють результати судової реформи в Україні - опитування

Більшість юристів називають виправданим залучення представників міжнародного співтовариства до конкурсного відбору в ВАКС.

Близько 70% юристів позитивно оцінюють вплив судової реформи на незалежність судів, стабільність судової системи України та підвищення рівня довіри громадян до судової влади.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у вересні 2018 року компанією Gfk Ukraine за ініціативою Програми USAID Реформування сектору юстиції "Нове правосуддя", повідомляє "Главком".

Серед чинників, які позитивно впливають на незалежність і стабільність судової системи, респонденти визначили конкурсний відбір до Верховного Суду (78%), введення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів (76%) і регулярного кваліфікаційного оцінювання (76%), звуження обсягу суддівської недоторканності до функціональної (68%), повернення до триланкової системи судоустрою (64%), скасування повноважень президента України щодо переведення і призначення суддів (60%), створення нового Верховного Суду замість старого (64%), надання можливості претендувати на посаду судді Верховного та Вищого антикорупційного судів адвокатам (78%) і науковцями (52%).

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Також більшість опитаних юристів (61%) називають виправданим залучення представників міжнародного співтовариства до конкурсного відбору в Антикорсуд. А от з тим, що ВАКС, який створюється, сприятиме боротьбі з корупцією у всіх гілках влади, згодні 42% респондентів. Трохи більше юристів - 49% - впевнені в тому, що в цілому судова система здатна стати основою для подолання корупції у всіх гілках влади.

Опитуванням в рамках Програми реформування сектору юстиції "Нове правосуддя" USAID були охоплені адвокати і прокурори, які беруть участь у судових провадженнях, але які не є працівниками судової системи, а також представники установ судової експертизи, слідчі МВС і інших органів. Опитування проводили у вересні 2018 р. шляхом персональних інтерв'ю 400 людей в містах України з населенням більше 50 тисяч. Дослідження проводили по всій території України, крім Криму та неконтрольованих урядом територій.