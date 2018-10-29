Громадян України не було на борту літака, що впав у море поблизу Індонезії
11:13, 29 жовтня 2018Суспільство
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Літак зазнав аварії біля острова Ява.
REUTERS
Громадян України не було на борту літака, що впав у море поблизу Індонезії.
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Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.
"Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, поблизу західного узбережжя індонезійського острова Ява зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737. За даними індонезійської влади, на борту перебували 189 осіб.
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