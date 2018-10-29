Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: усі подробиці трагедії (фото, відео)

На місці катастрофи виявили рятувальні жилети та особисті речі пасажирів, в тому числі – мобільні телефони.

Пасажирський Boeing 737 з 188 пасажирами на борту розбився незабаром після вильоту з Джакарти. Інформації про вцілілих немає. УНІАН зібрав усе, що відомо про трагедію на даний момент.

Читайте такожВ "Лестер Сіті" підтвердили загибель власника клубу в результаті падіння вертольота

Що сталося?

Авіалайнер індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг ( JT610). За даними сервісу Flightradar 24, літак піднявся в небо о 6.20 ранку за місцевим часом з 10-хвилинною затримкою і мав прибути до пункту призначення о 7.20. Через 13 хвилин після зльоту зв'язок з бортом зник.

Надалі рятувальники повідомили, що екіпаж буксира, що виходив з порту, бачив, як падав літак. Він рухнув в море біля острова Ява, у 15 кілометрах від берега.

Жертви авіакатастрофи

На борту літака знаходилися 188 осіб, включаючи сімох членів екіпажу. Серед пасажирів – двоє новонароджених і одна дитина. Reuters повідомляє про 189 людей на борту.

Екстрені служби повідомили про знайдені уламки лайнера у провінції Західа Ява. На місці катастрофи виявили рятувальні жилети та особисті речі пасажирів, у тому числі – мобільні телефони. В подальшому рятувальники повідомили, що так і не знайшли в морі вцілілих.

Моторошні знімки з особистими речами пасажирів літака опублікував на своїй сторінці в Twiiter представник Національної ради з боротьбі зі стихійними лихами Індонезії.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

За інформацією Reuters, на борту літака знаходилися щонайменше 23 урядовці.

За даними МЗС України, україців серед пасажирів літака не було.

Пошукова операція

Місце аварії обстежують судна та вертоліт рятувальників. Екстрені служби не залишають надію знайти в море тих, хто вижив.

До берегу біля місця аварії стягнули автомобілі швидкої допомоги, а до пошукової операції залучили риболовецькі судна.

Причини трагедії

Як повідомляє Reuters, у Lion Air журналістам розповіли, що в літака були технічні проблеми при перельоті з курортного острова Балі в Джакарту, але вони були усунені з дотриманням встановленої процедури.

Борт, як стверджується, експлуатувався з серпня і був придатний до польоту. Його екіпаж був досвідченим – пілоти налітали у загальній складності 11 тисяч годин.

Глава індонезійського відомства безпеки транспорту поки не може підтвердити ту чи іншу причину катастрофи. Рятувальники шукають на місці катастрофи «чорні скриньки» літака.