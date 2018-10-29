Харківські лікарі розповіли про стан здоров'я Зайцевої

Спецкомісія обласного Управління охорони здоров'я дійшла висновку, що Зайцева здорова.

Фахівці оглянули підозрювану у смертельній ДТП у Харкові Олену Зайцеву і провели додаткові обстеження.

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Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної держадміністрації (ОДА). "За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у підозрюваної Зайцевої не виявлено. Ніяких протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає", - повідомив про висновки комісії начальник Управління охорони здоров'я ОДА Богдан Федак.

Він зазначив, що створили комісію за зверненням завідувача медчастини №27 філії ЦОЗ ГУІС у Харківській і Луганській областях. Олену Зайцеву 22 жовтня оглянули обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний кардіолог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностики.

«Патології з боку систем і органів, які обстежили дані фахівці, не виявлено», - зазначив Федак.

Всю необхідну інформацію і висновки обласна комісія передала правоохоронцям.