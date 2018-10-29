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Харківські лікарі розповіли про стан здоров'я Зайцевої

14:55, 29 жовтня 2018
Суспільство
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Всю необхідну інформацію і висновки обласна комісія передала правоохоронцям \ УНІАН

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Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної держадміністрації (ОДА). "За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у підозрюваної Зайцевої не виявлено. Ніяких протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає", - повідомив про висновки комісії начальник Управління охорони здоров'я ОДА Богдан Федак.

Він зазначив, що створили комісію за зверненням завідувача медчастини №27 філії ЦОЗ ГУІС у Харківській і Луганській областях. Олену Зайцеву 22 жовтня оглянули обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний кардіолог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностики.

«Патології з боку систем і органів, які обстежили дані фахівці, не виявлено», - зазначив Федак.

Всю необхідну інформацію і висновки обласна комісія передала правоохоронцям.

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Теги: #ДТП#Олена Зайцева Харків