31 рік на сцені: як створювався український рок-гурт «Воплі Відоплясова» (відео)

Рівно 31 рік тому - 30 жовтня 1987 року у Києві дебютував український рок-гурт «Воплі Відоплясова». Солістом якого від початку і до тепер є музикант Олег Скрипка.

Незвичайна назва гурту з’явилася завдяки одному з засновників гурту – Олександру Піпі.

На час створення гурту Олександр був прихильником творчості Достоєвського, зокрема твору «Село Степанчиково та його мешканці».

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Одним з найулюбленіших героїв засновника був лакей Відоплясов. Він був захоплений літературним діячем, і свої опуси називав «воплями». Так і «причепилася» до гурту незвична, але дуже інтригуюча назва.

Деякий час «ВВ» виступали в Європі, і навіть жили у Франції близько п’яти років. У 1996 році гурт повернувся до України, де до нього приєдналися нові учасники.

Прихильники по всьому світу обожнюють незвичайний акцент Скрипки та українську мову з тонким «присмаком» Франції. І все це незважаючи на те, що жоден з учасників гурту «ВВ» на початку своєї кар’єри не мав музичної освіти.

Нещодавно «ВВ» представили кліп на запальний і феєричний трек «Кобіта».

Вже протягом багатьох років гурт «ВВ» залишається однією з найпопулярніших українських рок-гуртів у світі.