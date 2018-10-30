31 рік на сцені: як створювався український рок-гурт «Воплі Відоплясова» (відео)
Незвичайна назва гурту з’явилася завдяки одному з засновників гурту – Олександру Піпі.
На час створення гурту Олександр був прихильником творчості Достоєвського, зокрема твору «Село Степанчиково та його мешканці».
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Одним з найулюбленіших героїв засновника був лакей Відоплясов. Він був захоплений літературним діячем, і свої опуси називав «воплями». Так і «причепилася» до гурту незвична, але дуже інтригуюча назва.
Деякий час «ВВ» виступали в Європі, і навіть жили у Франції близько п’яти років. У 1996 році гурт повернувся до України, де до нього приєдналися нові учасники.
Прихильники по всьому світу обожнюють незвичайний акцент Скрипки та українську мову з тонким «присмаком» Франції. І все це незважаючи на те, що жоден з учасників гурту «ВВ» на початку своєї кар’єри не мав музичної освіти.
Нещодавно «ВВ» представили кліп на запальний і феєричний трек «Кобіта».
Вже протягом багатьох років гурт «ВВ» залишається однією з найпопулярніших українських рок-гуртів у світі.