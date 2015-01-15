Опубліковано відео розстрілу бойовиками автобуса під Волновахою

В кінці відео видно автобус, у якому загинули мирні жителі і воронку від снаряду поряд.

Як повідомлялося, вчора, 13 січня, близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час перебував пасажирський автобус. На місці одразу ж загинули десять пасажирів автобуса, ще 18 людей з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Пізніше було повідомлено, що від отриманих ран померли в лікарні чоловік і жінка. Таким чином, число жертв досягло 12 осіб.

Відразу ж після обстрілу на сепаратистському пабліку в соцмережі "Вконтакте" визнали, що бойовики вели обстріл Волновахи. Однак після того, як інформація про загибель мирних жителів підтвердилася, бойовики відхрестилися від обстрілу.

Москва відразу ж поспішила звинуватити українських силовиків в обстрілі автобуса, назвавши його "злочином київських силовиків".

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Європейський Союз, у свою чергу, назвав трагедією загибель мирних громадян на сході України і знову відзначив необхідність тривалого припинення вогню.

Рада Безпеки ООН також засудила обстріл пасажирського автобуса під Донецьком і наполягла на проведенні "об'єктивного розслідування інциденту з метою притягнення відповідальних осіб до правосуддя".