Офіціант запустив тортом в обличчя відвідувачці: у ресторані Києва прокоментували інцидент (відео)

У ресторані кажуть, що в офіціанта не витримали нерви, тому він й "вмазав" тортом в обличчя відвідувачці.

У столичному ресторані Guramma Italiana офіціант запустив тортом клієнтці в обличчя.

Чоловік, який представився керівником ресторану Валентином, підтвердив, що такий випадок дійсно був, передає УП.Життя.

"Безпрецедентний випадок, це було хамство з боку гостей, у хлопців не витримали нерви, і ось так вони захищали свою честь. Дівчата побачили, що їх знімають, і пішли", – пояснив він.

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Думки користувачів під відео розділилися. Одні підтримують офіціантів, інші обурюються їхньою поведінкою, а частина засумнівалася, чи не піар це самого ресторану.

Нагадаємо, у київському ресторані офіціант запустив тортом в обличчя однієї з відвідувачок. Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram опублікував хореограф-постановник Річард Горн. Через що почався конфлікт, незрозуміло, але, за словами Горна, дві відвідувачки поводилися зухвало.

На відео видно, як дві жінки кричать на двох офіціантів, один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці. Другий офіціант взяв тацю зі столу і перекинув її на її подругу. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора.