Через візит Меркель у Києві можливі обмеження руху транспорту та затори (список вулиць)

З 11.00 до 20.00 можливі обмеження руху на центральних вулицях столиці.

У Києві можливі тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з візитом канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Управління державної охорони України.

Так, орієнтовно з 11.00 до 20.00 можливі обмеження руху наступними автошляхами: проспект Миколи Бажана, Набережне шосе, Паркова дорога, Володимирський узвіз, Європейська площа, вулиця Михайла Грушевського, вулиця Шовковична, вулиця Інститутська, вулиця Хрещатик, вулиця Михайлівська, вулиця Володимирська, вулиця Велика Житомирська.

За даними сервісу Google Maps, станом на 8.30 у центрі столиці спостерігаються незначні затори. Ускладнено рух у районі Бессарабської площі, бульваром Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, Володимирським узвозом та Петрівською алеєю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну. Канцлера зустрічатиме президент України Петро Порошенко з військовими почестями.

Спільна зустріч зосереджуватиметься на двосторонніх відносинах між Німеччиною та Україною, повідомили на сайті німецького уряду. Іншими важливими темами буде конфлікт на сході України та виконання Мінських угод.