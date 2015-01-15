Опубліковано ще одне відео розстрілу бойовиками автобуса під Волновахою

17:39, 15 січня 2015
Суспільство
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Опубліковано нове відео обстрілу блокпоста під Волновахою, на якому видно вибух поруч з жовтим автобусом, що стоїть попереду черги з машин, які очікують огляду.

Обнародовано еще одно видео расстрела блокпоста под Волновахой / УНИАН

На запису, починаючи з 1 хвилини 12 секунд, видно як почався обстріл і снаряд вибухнув прямо біля пасажирського автобуса. Далі машина, з якої велася зйомка розвертається і їде з місця події. Далі чоловічий голос, розмовляючи по телефону, повідомляє, що снаряди розривалися прямо на блокпосту.

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Таким чином, дане відео спростовує заяви, в яких лунали звинувачення вбік українських військових, що це нібито вони обстріляли автобус.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня під Волновахою бойовики обстріляли блокпост сил АТО, де в цей час перебував пасажирський автобус. В результаті на місці події загинули 10 людей, ще 18 отримали поранення. Станом на вечір 14 січня, кількість жертв зросла до 13 осіб.

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