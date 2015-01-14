Кількість жертв обстрілу автобуса під Волновахою зросла до 13 осіб

Таким чином кількість жертв трагедії зросла до 13 осіб, передає Еспресо.TV. Потерпілий їхав до Маріуполя оформляти пенсію.

Читайте такожОпубліковано відео обстрілу бойовиками блокпоста під Волновахою з "Граду"

Як повідомлям УНІАН, 13 січня близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час перебував пасажирський автобус. Як повідомлялося, на місці загинули 10 пасажирів автобуса, ще 18 осіб із травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано. Пізніше у лікарні померла жінка.