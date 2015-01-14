Кількість жертв обстрілу автобуса під Волновахою зросла до 13 осіб
21:29, 14 січня 2015Суспільство
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В лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час обстрілу автобуса під Волновахою.
Помер 13 поранений в результаті обстрілу під Волновахою / УНИАН
Таким чином кількість жертв трагедії зросла до 13 осіб, передає Еспресо.TV. Потерпілий їхав до Маріуполя оформляти пенсію.
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Як повідомлям УНІАН, 13 січня близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час перебував пасажирський автобус. Як повідомлялося, на місці загинули 10 пасажирів автобуса, ще 18 осіб із травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано. Пізніше у лікарні померла жінка.
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