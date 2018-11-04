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У кримських санаторіях дітей одягають у військову форму (фото)

18:08, 04 листопада 2018
Суспільство
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У кримських санаторіях дітей одягають у військову форму / фото RoksolanaToday&Крым\Twitter

Відповідні фото опублікували в Twitter на сторінці RoksolanaToday&Крим.

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"Євпаторія. Що дуже цікаве. А на дитячий курорт дітей БЕЗ військової форми просто не пускають тепер?" - прокоментували фото.

Так на знімках можна побачити, що дітей одягають у форму російсько зразка.

Раніше у Мережі з'явилися фотографії, як у захопленому окупантами дитячому таборі «Артек» підлітків навчають стріляти.

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Теги: #діти#окупований Крим#Керч