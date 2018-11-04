У кримських санаторіях дітей одягають у військову форму (фото)

У мережі обурилися новими "військовими стандартами" в санаторіях Криму.

В окупованому Криму дітей в оздоровчих санаторіях одягають у військову форму.

Відповідні фото опублікували в Twitter на сторінці RoksolanaToday&Крим.

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"Євпаторія. Що дуже цікаве. А на дитячий курорт дітей БЕЗ військової форми просто не пускають тепер?" - прокоментували фото.

Так на знімках можна побачити, що дітей одягають у форму російсько зразка.

Евпатория

Что очень интересное

А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHppic.twitter.com/ckmNNckhv3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 4, 2018

Раніше у Мережі з'явилися фотографії, як у захопленому окупантами дитячому таборі «Артек» підлітків навчають стріляти.