Витік у ЗМІ однієї з версій щодо можливого замовника вбивства Гандзюк нашкодив слідству – Луценко

Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Сергію Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука. Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку.

Витік у ЗМІ однієї з версій слідчих щодо можливого замовника вбивства керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк завдав шкоди слідству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Виявити, а тим більше довести вину замовника є вищою кваліфікацією і достатньо такою серйозною оперативною вдачею будь-якої справи. В даному випадку, до вчорашнього дня я був упевнений в тому, що найближчий час ми спрацюємо ефективно. Тим не менше, вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій слідства витікла в засоби масової інформації. Ще раз підкреслюю - 12 осіб, які нами розробляються на причетність до замовлення, у зв'язку з вчорашнім витоком, звичайно, отримали необхідну їм інформацію", - сказав він.

Читайте такожРада створила ТСК з розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів

"Вчорашній витік інформації про одну із 12 версій щодо замовника підірвав успішність діяльності слідства", - додав Луценко.

Луценко також вважає, що організаторам створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів потрібен не результат, а "піар для боротьби за владу".

"Я багато разів був депутатом і розумію, що Тимчасова слідча комісія є інструментом парламенту. Але не уявляю, що може робити ТСК при незакінченому слідстві. Зрозуміло, що в неї навіть не буде предмету роботи, адже будь-яка інформація слідства складає таємницю слідства", - підкреслив він.

За словами Луценка, прокурор "не дозволить, особливо після вчорашнього витоку, отримати доступ будь-якого члена ТСК до будь-якого документа слідства". "Це я вам зразу прямо і відверто говорю", - сказав він.

Як наголосив Луценко, "чим буде займатися ТСК, для мене як досвідченого парламентарія в минулому також зрозуміло. Бо цій ТСК потрібен не результат. Вірніше, організаторам ТСК потрібен не результат. Їм потрібен піар для боротьби за владу".

Читайте такожЇї убили: українців шокувала смерть активістки Катерини Гандзюк (відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 6 листопада, Луценко заявляв, що слідство підозрює 12 осіб, які ймовірно могли замовити вбивство Гандзюк.

Варто зазначити, що 5 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Сергію Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку. Він заявив, що готовий позиватися до журналістів, які поширили цю інформацію.

Читайте такожЖодна з 20 версій причин вбивства Гандзюк не буде відкинута - Порошенко

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб.

4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сьогодні, 6 листопада, Луценко заявив, що подає у відставку.