Кримчанам пригрозили штрафами за неявку у військкомат до 16 березня

Про це йдеться в поясненні, розміщеному на сайті так званого кримського «уряду», повідомляє Крим. Реалії.

«Документи про проходження військової служби в Україні, а також військові звання для громадян Російської Федерації, які проживають в Криму і Севастополі, визнані дійсними. Відповідний Указ «Про визнання дійсними військових звань, документів про освіту громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі і перебувають на військовому обліку на території Республіки Крим та міста Севастополя, та документів про проходження ними військової служби» підписав Президент Російської Федерації Володимир Путін 2 січня 2015 року», - сказано в повідомленні.

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Постановка на військовий облік підтверджується штампом у паспорті громадянина Росії. Ті, хто не з'явиться у військкомат до 16 березня з відповідним пакетом документів, буде вважатися ухильником і каратися штрафом за законами Росії.