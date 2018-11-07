У Києві демонтують меморіал Героям Небесної Сотні (фоторепортаж)

На алеї Героїв Небесної Сотні проходитимуть слідчі дії у справах Євромайдану.

У Києві комунальники демонтують пам'ятник Героям Небесної Сотні для проведення додаткових слідчих дій й закінчення експерименту ГПУ щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року (справ Майдану).

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Про це повідомляє кореспондент УНІАН з місця події. "Задля їх проведення (слідчих дій та експерименту - Ред.) працівникам прокуратури необхідно максимально відтворити ландшафт вулиці станом на лютий 2014 року", - йдеться на банері на алеї Героїв Небесної Сотні.

Зазначається, що ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" надала свою згоду на проведення відповідних робіт.

Після закінчення слідчого експерименту заплановано початок робіт із побудови меморіалу Героям Небесної Сотні.