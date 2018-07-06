ГПУ відмінила заборону на будівництво Музею Революції гідності на алеї Героям Небесної Сотні

Постанову визнали незаконною з огляду на те, що що у статі 237 КПК, на яку посилався прокурор при видачі заборони, визначається проведення такої процесуальної дії, як огляд. Однак у самій постанові про заборону йдеться про проведення іншої дії - слідчого експерименту, що регламентується статтею 240 КПК, яка не передбачає можливості прокурору встановлювати будь-які заборони.

Заступником Генерального прокурора скасовано постанову про заборону на будівництво Музею Революції Гідності на алеї Героям Небесної Сотні (кол. вулиці Інститутській) в м. Києві.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

"Постановою заступника Генерального прокурора Анжели Стрижевської від 5 липня 2018 року скасовано постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України від 27.06.2018 про заборону вчинення дій як незаконну", - йдеться у повідомленні.

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Вищевказана постанова прокурора забороняла вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну обстановки на алеї Героїв Небесної Сотні, а також надавати дозволи на проведення робіт, що стосуються змін рельєфу місцевості, будівництва чи зносу будь-яких будівель; висадку дерев, кущів та інших зелених насаджень і т.д.

Як зазначили у ГПУ, вказана постанова є незаконною і підлягає скасуванню з огляду на те, що у статі 237 КПК, на яку посилався пркурор при видачі заборони, визначається проведення такої процесуальної дії, як огляд. Однак у самій постанові про заборону йдеться про проведення іншої дії - слідчого експерименту, що регламентується статтею 240 КПК.

"Положення цієї норми кримінального процесуального закону не передбачають можливості прокурора або слідчого встановлювати будь-які заборони при проведенні процесуальної дії - слідчого експерименту", - зазначають у ГПУ.

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Відмічається, постанова заступника Генерального прокурора Анжели Стрижевської, якою незаконна постанова прокурора скасована, оскарженню не підлягає.

Разом з цим Генеральна прокуратура України повідомляє, що скасування незаконної постанови не перешкоджає проведенню слідчого експерименту у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому триває ще з 2013 року, але у межах та спосіб, визначений законом.

Як повідомляв УНІАН, директор Музею Революції гідності Ігор Пошивайло раніше заявив у ЗМІ, що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

«Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень», — сказав Пошивайло.

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Довідка УНІАН. 16 березня 2017 року в Україні набув чинності закон щодо заходів із забезпечення вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні. Територія, яка буде охоплена будівництвом та облаштуванням меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, складатиметься з кількох земельних ділянок комунальної власності, а також частини земельної ділянки державної власності, що перебуває в постійному користуванні держпідприємства «Готель «Україна». Переможцем конкурсу на кращий проект Музею Революції гідності став проект представників німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten.