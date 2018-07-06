ГПУ відмінила заборону на будівництво Музею Революції гідності на алеї Героям Небесної Сотні
Заступником Генерального прокурора скасовано постанову про заборону на будівництво Музею Революції Гідності на алеї Героям Небесної Сотні (кол. вулиці Інститутській) в м. Києві.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.
"Постановою заступника Генерального прокурора Анжели Стрижевської від 5 липня 2018 року скасовано постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України від 27.06.2018 про заборону вчинення дій як незаконну", - йдеться у повідомленні.
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Вищевказана постанова прокурора забороняла вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну обстановки на алеї Героїв Небесної Сотні, а також надавати дозволи на проведення робіт, що стосуються змін рельєфу місцевості, будівництва чи зносу будь-яких будівель; висадку дерев, кущів та інших зелених насаджень і т.д.
Як зазначили у ГПУ, вказана постанова є незаконною і підлягає скасуванню з огляду на те, що у статі 237 КПК, на яку посилався пркурор при видачі заборони, визначається проведення такої процесуальної дії, як огляд. Однак у самій постанові про заборону йдеться про проведення іншої дії - слідчого експерименту, що регламентується статтею 240 КПК.
"Положення цієї норми кримінального процесуального закону не передбачають можливості прокурора або слідчого встановлювати будь-які заборони при проведенні процесуальної дії - слідчого експерименту", - зазначають у ГПУ.
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Відмічається, постанова заступника Генерального прокурора Анжели Стрижевської, якою незаконна постанова прокурора скасована, оскарженню не підлягає.
Разом з цим Генеральна прокуратура України повідомляє, що скасування незаконної постанови не перешкоджає проведенню слідчого експерименту у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому триває ще з 2013 року, але у межах та спосіб, визначений законом.
Як повідомляв УНІАН, директор Музею Революції гідності Ігор Пошивайло раніше заявив у ЗМІ, що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.
«Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень», — сказав Пошивайло.
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Довідка УНІАН. 16 березня 2017 року в Україні набув чинності закон щодо заходів із забезпечення вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні. Територія, яка буде охоплена будівництвом та облаштуванням меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, складатиметься з кількох земельних ділянок комунальної власності, а також частини земельної ділянки державної власності, що перебуває в постійному користуванні держпідприємства «Готель «Україна». Переможцем конкурсу на кращий проект Музею Революції гідності став проект представників німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten.