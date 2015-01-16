Під ГПУ виник конфлікт між українськими та іноземними журналістами

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, сьогодні біля будівлі ГПУ під час мітингу активістів та громадськості журналістам іноземного телеканалу нібито пошкодили відеокамеру.

«З-під стін силового відомства представники одного з українських телеканалів вели пряму трансляцію про масові заходи. У цей час іноземні журналісти почали голосно висловлюватися щодо роботи кореспондента, який був у кадрі. Представники вітчизняного телеканалу разом з активістами попросили колег, у яких, як виявилось, акредитація для роботи в Україні закінчилася у минулому році, не заважати. Але іноземні журналісти не відреагували. У результаті емоційного спілкування між активістами та іноземними ЗМІ відеокамера останніх опинилася на землі», - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Києві затримали учасника сутички із журналістами з РФ під час ходи на честь БандериУ даний час журналісти знаходяться у Печерському райуправлінні київської міліції, де пишуть офіційну заяву з приводу навмисного пошкодження майна телеканалу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 194 Кримінального кодексу України – «Умисне знищення або пошкодження майна».

Як повідомив учасник інциденту, журналіст 5 каналу Азад Сафаров, конфлікт спровокували дві іноземки - журналістки російського LifeNews, які заважали йому вийти в прямий ефір.