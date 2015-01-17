У центрі Одеси міліціонери підірвали підозрілу сумку

У центрі Одеси міліціонери підірвали залишену невідомим біля магазину підозрілу сумку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, сьогодні ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення від одесита про виявлену дорожну сумку біля магазину, розташованого на розі Олександрівського проспекту і вулиці Жуковського.

На місце події оперативно прибули наряди міліції. Вибухотехніки, оглянувши підозрілу знахідку, прийняли рішення про її дистанційне знешкодження методом контрольованого підриву.

Читайте такожУ Києві на Троєщині прогримів вибух«Здійснивши підрив малим спрямованим зарядом, працівники міліції, таким чином, знешкодили підозрілий предмет, який залишили невстановлені особи на сходах одного з магазинів в центрі Одеси. В результаті вжитих заходів небезпечних і вибухових предметів не було виявлено. Дорожня сумка була наповнена сміттям і старим ганчір'ям», - розповіли в главку.