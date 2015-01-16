У центрі Одеси пролунав новий вибух
23:22, 16 січня 2015Суспільство
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Новий вибух прогримів в центрі Одеси.
У центрі Одеси пролунав новий вибух / Думская.net
Як повідомляє Думська, вибуховий пристрій спрацював біля відділення «Діамантбанку» в провулку Нечипуренко (Троїцька, 54).
Вибух стався біля вікна начальника відділення банку.
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У цьому та сусідніх будинках вибито скло. Постраждалих, за попередніми даними міліції, немає.
У тій же будівлі через арку, розташовується один з центрів збору допомоги для бійців АТО - організація «Ми з армією».
Думская.net
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