У центрі Одеси пролунав новий вибух

Як повідомляє Думська, вибуховий пристрій спрацював біля відділення «Діамантбанку» в провулку Нечипуренко (Троїцька, 54).

Вибух стався біля вікна начальника відділення банку.

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У цьому та сусідніх будинках вибито скло. Постраждалих, за попередніми даними міліції, немає.

У тій же будівлі через арку, розташовується один з центрів збору допомоги для бійців АТО - організація «Ми з армією».