Померла відома українська журналістка

Прощання з Інною Жмуд пройде 9 листопада на Байковому кладовищі в Києві.

Померла українська журналістка, випусковий редактор телеканалу ICTV Інна Жмуд.

"Ми не врятували друга. Інна сьогодні померла. Пробач, Інно. Ти будеш завжди в нашій пам'яті", — написала в Facebook журналістка Ірина Ромалійська.

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Інні Жмуд було 35 років. Вона працювала в харківській медіа-групі "Об'єктив", потім — на телеканалі "Інтер", в останні роки була випусковим редактором ICTV, передає "Медіапорт".

У 2017 році в Інни діагностували рідкісну форму онкології. Її рідні і близькі друзі допомагали збирати необхідну для хіміотерапії суму. Інна перенесла шість курсів — хвороба відступила. У жовтні цього року стало відомо, що Інна продовжує лікування і пройшла сьомий курс.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада на 71-му році життя померла російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Наталія Корчагіна.