На 13.00 терористи 25 разів обстріляли позиції військових, в аеропорті відносне затишшя - прес-центр АТО

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Місцями зосередження вогню терористів залишаються райони поблизу Донецького аеропорту, на Дебальцевському напрямку (Нікішине, Чернухіне і Чермалик), а також Кримське та Слов’яносербськ на Луганщині.

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