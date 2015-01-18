На 13.00 терористи 25 разів обстріляли позиції військових, в аеропорті відносне затишшя - прес-центр АТО
14:42, 18 січня 2015Суспільство
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Сьогодні станом на 13.00 терористи 25 разів обстріляли позиції українських військових.
REUTERS
Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Місцями зосередження вогню терористів залишаються райони поблизу Донецького аеропорту, на Дебальцевському напрямку (Нікішине, Чернухіне і Чермалик), а також Кримське та Слов’яносербськ на Луганщині.
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