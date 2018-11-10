Архієпископу РПЦ заборонили в'їзд до України на 3 роки

У Держприкордонслужбі спростували повідомлення деяких ЗМІ про перетин кордону ректором Московської духовної академії архієпископом Амвросієм.

Прикордонники не пропустили в Україну ректора Московської духовної академії архієпископа Амвросія, йому заборонено в’їзд на три роки.

Як повідомляє Держприкордонслужба, у деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту "Жуляни", нібито днем пізніше все таки перетнув кордон, прилетівши іншим авіарейсом.

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«Офіційно повідомляємо, що ця інформація є фейковою та не відповідає дійсності. Журналісти, готуючи ці матеріли, використовували дані з неперевірених джерел», - наголосили у відомстві.

У ДПСУ повідомили, що 7 листопада архієпископа Амвросія не лише не пропустили через кордон, а й заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до України він не зможе, додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада в аеропорту "Жуляни" не пропустили до України ректора Московської духовної академії архієпископа Амвросія.

Однак згодом видання "Інформатор" повідомило, що архієпископу все ж вдалося потрапити на територію України, проїхавши транзитом через Білорусь.

"На наступний день після невдалої спроби потрапити в українську столицю і повернувшись до Москви, священнослужитель полетів в білоруську столицю Мінськ, а звідти - до Києва, але вже вдався до послуг аеропорту "Бориспіль". Рано вранці восьмого листопада, точніше о 7:50 за місцевим часом, архієпископ Амвросій прилетів до Мінська з Москви. Через кілька хвилин він сидів у літаку з Мінська до Києва, і вже через годину прибув в українську столицю о 8:35 за київським часом ", - йдеться в повідомленні.

Журналісти стверджують, що він також потрапив на територію Печерської Лаври і взяв участь в переговорах щодо подальших кроків УПЦ МП і РПЦ в світлі подій навколо надання УПЦ КП Томосу.