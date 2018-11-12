У Києві затримали інспектора Лук'янівського СІЗО з партією метадону

У нього вилучили 99 поліетиленових пакетиків з метадоном, 5 таблеток жовтого кольору, а також 10 таблеток білого кольору.

Правоохоронці затримали молодшого інспектора 2-ї категорії відділу режиму і охорони ДУ «Київський слідчий ізолятор» при спробі пронести на територію режимної установи наркотичні речовини.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, у ході реалізації оперативної інформації було проведено огляд особистих речей молодшого сержанта внутрішньої служби.

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«У боковій кишені його барсетки правоохоронці вилучили 99 поліетиленових згортків чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору в середині (згідно висновку експертного дослідження – метадон), 5 таблеток жовтого кольору невідомого походження, а також 10 таблеток білого кольору невідомого походження», - йдеться у повідомленні.

Вилучені речовини направлено на хімічну експертизу, а співробітника затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.