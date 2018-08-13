У Львові правоохоронці затримали сім’ю наркодилерів
У Львові затримали групу наркодилерів.
Про це повідомляє поліція області. "Під час затримання та санкціонованих обшуків у подружжя правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби «канабіс», «метадон», психотропну речовину «амфетамін», а також грошові кошти, отримані від збуту наркотиків у національній та іноземній валютах. Усе скеровано на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.
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Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.
Раніше на Сумщині СБУ затримала працівника виправної колонії на збуті наркотиків.