У Києві зніматимуть міжнародний серіал, який зможе підвищити впізнаваність столиці - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що завдяки зйомкам в Києві міжнародного серіалу вдасться підвищити впізнаваність столиці

У Києві зніматимуть міжнародний серіал, над яким працюватиме команда кіновиробників світового рівня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! Київ стає європейським знімальним майданчиком для кіновиробництва. Відомі європейські та американські продюсери і автори разом з групою «1+1 медіа» зніматимуть у нашому місті перший міжнародний серіал”, - відзначив Кличко.

Дистрибуцію проекту планують для однієї зі світових платформ. 13 листопада вже стартують зйомки пілоту в Києві. Сьогодні в посольстві Норвегії в Україні відбулося підписання меморандуму про таку співпрацю.

“Я дякую Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Норвегії в Україні Уле Тер'є за підтримку цього проекту. Місто зі свого боку теж надасть необхідного сприяння і допомоги”, - зазначив мер Києва.

Як повідомив Кличко, над проектом міжнародного серіалу працюватиме команда американських та норвезьких сценаристів і продюсерів. Зніматиме - норвезька компанія Evil Doghouse Production разом із українським «1+1 Продакшн». Серіал «Jonathan Fort» розповість про життя колишнього боксера, який отримує нову і небезпечну роботу в посольстві Норвегії в Україні. За сюжетом 80% проекту зніматимуть у Києві та Одесі.

Учасниками зустрічі в посольстві і підписання меморандуму про співпрацю стали, зокрема, претендент на одну з номінацій «Оскар», норвезький продюсер Егіл Одегард, автор ідеї і режисер Варон Бонікос, номінант кінопремії Еммі ‒ американський письменник і продюсер Джеремі Чілнік, генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко та популярний норвезький актор, в минулому відомий футболіст, Джон Кар'ю. Також знімальна група веде переговори про залучення в проект декількох голлівудських зірок.

“Сьогодні світові зірки знімають в українській столиці кліпи, великі міжнародні компанії - рекламу, світ дізнається про Київ, до нас їде все більше туристів. І ми продовжуємо розвивати туристичну інфраструктуру столиці, створюємо нові гарні локації. Адже все це - заради розвитку нашого міста”, - відзначив Віталій Кличко.