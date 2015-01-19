Один з ідеологів рашизму досі залишається членом Академії наук України

Про це "Українській правді" розповів начальник відділу наукових кадрів НАНУ Володимир Палій.

За його словами, нинішня редакція статуту НАНУ не передбачає можливості виключення її членів.

"Чинний статут нашої академії цього (виключити Глазьєва) не дозволяє зробити. У ньому записано, що члени академії, а це дійсні члени, члени-кореспонденти та іноземні члени, обираються довічно", - пояснив Палій.

Читайте такожГлазьєв вважає, що терористам на Донбасі варто ввести свою валюту та взяти кредит у РФВін розповів, що у науковому товаристві тепер зрозуміли, що таке формулювання не зовсім відповідає ситуації.

Палій розповів, що внести зміни в статут можуть тільки загальні збори академії.

"Але найближчі загальні збори, які орієнтовно відбудуться у березні, займатимуться виключно питаннями обрання нових членів", - заявив Палій.

Глазьєв відомий своїми шовіністичними висловлюваннями і, зокрема, прямими закликами до військової агресії. Так, 10 червня 2014 року він закликав Росію завдати "випереджувального" удару по українській армії, поки вона не зміцнилася.

У липні СБУ повідомила про відкриття справи проти Глазьєва за причетність до планування військових операцій проти України.