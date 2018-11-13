Майже половина українців підтримує вступ України до ЄС, і лише 11% - до митного союзу з РФ

39% респондентів підтримують вступ України до НАТО і лише 9% підтримують вступ до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди входить Росія.

Майже половина опитаних громадян України - 47% - підтримує вступ України до Європейського Союзу, і лише 11% – до Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Вірменії (Митний союз).

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг», що були презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Якщо громадянам пропонують обирати між Європейським Союзом і Митним союзом, і не вступом до жодного з цих союзів, більшість - 47% - обирають Європейський Союз, 11% - Митний союз і 30% обирають не вступати в жоден союз”, - сказав директор Соціологічної служби центру Разумкова Андрій Биченко.

“Як бачимо, тут показники коливаються, але тенденція не міняється”, - додав він.

Читайте такожПонад 90% українців вважають корупцію серйозною проблемою країни - опитування

За його словами, у південних і східних регіонах рівень підтримки вступу до ЄС знижується, але в усіх регіонах частка тих, підтримує вступ до ЄС, переважає частку тих, хто підтримує вступ до Митного союзу. “Противники ЄС в східних і південних регіонах частіше просто схиляються до того, щоби не вступати в жоден союз”, - сказав Биченко.

Також соціологи поцікавилися у громадян щодо їх вибору щодо вступу України до Організації північноатлантичного договору (НАТО) або до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір), до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан).

Зокрема, 39% респондентів обрали би вступ України до НАТО, 9% - до ОДКБ, а 35% обрали не вступати в жоден союз і оголосити позаблоковість.

Опитування було проведено 19 жовтня – 2 листопада 2018 року. Було опитано 10 тисяч респондентів віком від 18 років в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки становить не більш як 1%.

Як повідомляв УНІАН, майже дві третини українців вважають Росію агресором.