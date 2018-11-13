Єпископи УПЦ МП заявили про готовність зустрітись з Порошенком лише на церковній території

У Московському патріархаті додали, що про це рішення собору єпископів було одразу повідомлено президенту, однак той від зустрічі відмовився.

Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату підтверджує свою готовність до зустрічі з президентом України Петром Порошенком, але на церковній території.

Про це йдеться у заяві собору.

У документі вказано, що за ініціативи Порошенка на 13 листопада була запланована його зустріч з єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім».

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«З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія на домовлену дату єпископат Української православної церкви зібрався в Києво-Печерській Лаврі. В цей же день було проведене екстрене засідання Священного синоду Української православної церкви, який прийняв рішення скликати собор єпископів Української православної церкви», - йдеться в заяві.

«Взявши до уваги настрої та думки церковного народу та духовенства, а також виходячи з того, що церковні питання мають обговорюватися на церковній території, собор єпископів Української православної церкви прийняв рішення зустрітися з президентом, але не в Українському домі, а на території Києво-Печерської Лаври», - йдеться у заяві.

У Московському патріархаті додали, що про це рішення собору єпископів було одразу повідомлено президенту, однак той від зустрічі відмовився.

«З огляду на ці обставини собор єпископів Української православної церкви підтверджує свою готовність до зустрічі з президентом України, але на церковній території», - наголошується у рішенні.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президента Петра Порошенка з єпископами УПЦ МП мала б відбутися сьогодні вдень в Українському домі, проте наразі її проведення відкладається.