Ані Лорак здивувала фігурою у незвичному вбранні (відео)
07:55, 14 листопада 2018Суспільство
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Нещодавно Ані Лорак виповнилося 40 років, та співачка має чудову форму.
Ані Лорак активно гастролює в РФ і сидить в журі російського шоу "Голос" / Скріншот
Опальна українська співачка Ані Лорак знову показала кадри із закулісся російського шоу "Голос".
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На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала Stories, в якій можна побачити ідеальну фігуру артистки - тонку талію та пропорційні стегна.
На опублікованих кадрах Лорак постала в ніжному образі - світлій блузі й чорних брюках. Зазначимо, що зазвичай артистка надає перевагу відвертим сукням - з глибоким декольте.
Раніше Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.
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