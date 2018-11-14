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Ані Лорак здивувала фігурою у незвичному вбранні (відео)

07:55, 14 листопада 2018
Суспільство
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Ані Лорак активно гастролює в РФ і сидить в журі російського шоу "Голос" / Скріншот

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На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала Stories, в якій можна побачити ідеальну фігуру артистки - тонку талію та пропорційні стегна.

На опублікованих кадрах Лорак постала в ніжному образі - світлій блузі й чорних брюках. Зазначимо, що зазвичай артистка надає перевагу відвертим сукням - з глибоким декольте.

Раніше Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.

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Теги: #Росія#відео#Ані Лорак