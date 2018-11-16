День студента: коли відзначають та історія свята

День студента в Україні офіційно відзначають 17 листопада.

Щорічно у світі 17 листопада відзначають Міжнародний день студента. В Україні в цей день святкують вже другий День студента в році.

Коли відзначають День студента в Україні

В Україні День студента відзначають два рази на рік. Перший раз 25 січня, в цей же день православні християни святкують Тетянин день. Вдруге 17 листопада в Міжнародний день студентства.

День студента 17 листопада встановлений в Україні указом президента від 16 червня 1999 року.

Історія Дня студента

Дві дати святкування Дня студента пов'язані з різними історичними подіями.

17 листопада називають також днем міжнародної солідарності студентів. 16 листопада 1939 року в окупованій нацистами Чехії студенти вийшли на демонстрацію, присвячену річниці утворення Чехословаччини. Окупаційні війська розігнали демонстрацію, убивши при цьому одного зі студентів. Його похорон переріс у масові акції протесту, в результаті яких були заарештовані і поміщені у концтабір більше 1200 студентів. Дев'ятьох активістів студентського руху стратили у в'язниці.

Рішення щороку відзначати День студента 17 листопада було прийнято через три роки, у 1942 році на Міжнародній зустрічі студентів, які боролися проти нацизму, в Лондоні.

День студента 25 січня має більш позитивну історію. В цей день в 1775 році російська імператриця Єлизавета відкрила перший в імперії університет у Москві. З тих пір ця дата асоціюється зі студентством.

Традиції Дня студента

Особливих традицій святкування дня студента немає. Кожен відзначає це свято по-своєму.

Однак в останні роки студентські самоврядування університетів влаштовують у цей день вечірки.

Часто у цей день кафе, ресторани і клуби пропонують особливі акції і знижки для студентів.