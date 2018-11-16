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У Києві вручили "модні Оскари" (відео)

15:44, 16 листопада 2018
Суспільство
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При цьому, самі дизайнери ще й обирають найстильнішого селебріті. Тіна Кароль, Монатік та Маша Єфросиніна вручали статуетки найкращим.

Артем Климчук - найкращий дизайнер жіночого одягу, а от Руслан Багінський став і проривом року, й найкращим дизайнером аксесуарів. Загалом - сім переможців.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада у місті Більбао в Іспанії пройшла щорічна музична премія MTV Europe Music Awards 2018. Це вже була 25-а за рахунком церемонія. У цьому році її ведучою була актриса і співачка Хейлі Стейнфілд.

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Теги: #Премія#мода#українська мода