У Києві вручили "модні Оскари" (відео)

Best Fashion Awards - єдина професійна премія у сфері моди в Україні.

У Києві вручили нагороду Best Fashion Awards. Це такий собі "Оскар" в сфері моди, започаткований у 2010 році.

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При цьому, самі дизайнери ще й обирають найстильнішого селебріті. Тіна Кароль, Монатік та Маша Єфросиніна вручали статуетки найкращим.

Артем Климчук - найкращий дизайнер жіночого одягу, а от Руслан Багінський став і проривом року, й найкращим дизайнером аксесуарів. Загалом - сім переможців.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада у місті Більбао в Іспанії пройшла щорічна музична премія MTV Europe Music Awards 2018. Це вже була 25-а за рахунком церемонія. У цьому році її ведучою була актриса і співачка Хейлі Стейнфілд.