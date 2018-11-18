Ткач, Онопрієнко та Чикатило: журналісти розповіли про живих нащадків найжорстокіших маніяків (відео)

Нащадки маніяків продовжують спокійно існувати, інколи побоюючись за своє життя, зазначають журналісти.

Сергія Ткача звинуватили у 36 вбивствах жінок, за що мав би сидіти пожиттєво, але він залишив колонію назавжди. Дехто вірить у те, що він помер, а хтось каже, що втік. Церемонію поховання у закритій труні назвуть нічим іншим, як підставою.

У зв'язку зі смертю Ткача журналісти "Українських сенсацій" розповіли про те, як же живуть нащадки найжорстокіших маніяків і що змушує красивих дівчат бути з такими людьми.

Разом зі своєю молодою дружиною Оленою Сергій Ткач хотів мати другу дитину, яку планували назвати Катериною. Першу доньку вони назвали Єлизаветою, знімки якої показали журналісти "Українських сенсацій".

Тривалий час точиться війна за Єлизавету між Оленою та її батьками, які звинувачують доньку в асоціальному способі життя. "Батьки Олени ледь не охрестили її повією", - розповідав Ткач.

"Мій тато - психіатр, а мама - терапевт. Вони кажуть, що відтепер я - не їхня дитина, а сурогатна мама Єлизавети, яку вони тепер і вважають своєю донькою та хочуть виховувати її без мене", - говорила Олена Ткач.

Сьогодні ніхто не знає, де перебуває Олена Ткач та її донька Єлизавета. У Житомирі жінки не бачили давно, а у буцигарні кажуть, що подружжя активно працювало над другою дитиною.

Ще одна суджена Сергія Ткача мешкає у селі Вербки на Дніпропетровщині. Спілкуватися із журналістами вона відмовляється. "Скільки можна спілкуватися, мене ще тоді замучили", - каже жінка.

Потім журналісти вирушили до Дніпра, де мешкає ще одна екс-дружина Сергія Ткача, та крім роздратованої сусідки, більше ніхто дверей не відчинив.

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Далі журналісти розповіли про Теда Банді - "чарівного психа", який став найвідомішим серійним убивцею США. Понад 100 жертв, некрофілія та спроби канібалізму - все це не завадило йому отримати шалену популярність і натовпи закоханих фанаток, які ледь не щодня писали йому любовні листи й мріяли завагітніти від нього.

9 лютого 1980 року Тед Банді прямісінько у залі суду освідчується одній зі своїх фанаток - Керол Енн Бун. А через два роки у них народжується донька.

Анатолій Онопрієнко теж залишив після себе потомство. Його сину Дмитру під час суду над батьком змінять прізвище та віддадуть на виховання в іншу родину.

Син Андрія Чикатило, того, що ґвалтував та вбивав маленьких хлопчиків і дівчаток у лісосмугах України та Росії, надихнули діяння вже розстріляного батька. У своїх інтерв'ю він не припиняв розхвалювати свого батька. Після розстрілу Андрія Чикатило членам його родини запропонували змінити прізвище, Юрій взяв дівоче прізвище мами, а потім повернув старе. У послужному списку сина Чикатила - здирництво, підробка документів, кілька ходок до в'язниці та одне зґвалтування.