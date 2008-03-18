Епідемія грипу в Києві йде на спад

У Києві спостерігається стабілізація епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, минулого тижня (10–16 березня), зокрема, рівень захворюваності знизився на 11,2% порівняно з попереднім (3-9 березня).

За словами головного державного санітарного лікаря Києва Ірини Козлової, минулого тижня з діагнозом грип та ГРВІ було госпіталізовано 17 осіб, з яких 15 – діти до 14 років.

«Минулого тижня захворюваність в столиці була в 2,7 рази нижча епідеміологічного порогу. Причому зниження рівня захворюваності відбулося за рахунок всіх вікових груп населення», - сказала Ірина Козлова.

За даними вірусологічної лабораторії міської СЕС, минулого тижня виявлено: аденовірусів – 1,5%, вірусів пара грипу – 13,8%, PS-вірусів – 1,5%, антиген вірусу грипу А – 1,5% та антиген вірусу грипу В – 4,6%.