Українська співачка, яка втекла до Росії, повертається до Києва

Дівчина приїде в столицю України, щоб озвучити свою героїню у фільмі «Таємна любов», в якій їй дісталася одна з головних ролей.

Українська співачка Аліна Гросу, яка вже давно будує кар'єру в РФ, повертається в Київ.

Про це дівчина повідомила під свіжим фото в своєму Instagram.

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Дівчина приїде в столицю України, щоб озвучити свою героїню у фільмі «Таємна любов», в якій їй дісталася одна з головних ролей.

"Сьогодні лечу в Київ озвучувати свою героїню в картині «Таємна любов», а це значить, що ми, практично, на фінішній прямій і скоро прем'єра", - написала Гросу в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ.