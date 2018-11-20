Українська співачка, яка втекла до Росії, повертається до Києва
10:42, 20 листопада 2018Суспільство
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Дівчина приїде в столицю України, щоб озвучити свою героїню у фільмі «Таємна любов», в якій їй дісталася одна з головних ролей.
Гросу приїжджає в Київ / Instagram Аліна Гросу
Українська співачка Аліна Гросу, яка вже давно будує кар'єру в РФ, повертається в Київ.
Про це дівчина повідомила під свіжим фото в своєму Instagram.
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Дівчина приїде в столицю України, щоб озвучити свою героїню у фільмі «Таємна любов», в якій їй дісталася одна з головних ролей.
"Сьогодні лечу в Київ озвучувати свою героїню в картині «Таємна любов», а це значить, що ми, практично, на фінішній прямій і скоро прем'єра", - написала Гросу в понеділок.
Як повідомляв УНІАН, любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ.
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