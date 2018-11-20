На Рівненщині "євробляхер" під час акції намагався наїхати на поліцейського

Пізніше за фактом перекриття руху на автодорозі "Київ-Чоп" поліція розпочала досудове розслідування.

На автодорозі «Київ-Чоп» у Рівненському районі Рівненської області один з учасників акції на підтримку автомобілів на європейських номерах намагався наїхати на співробітника поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронці відзначили, що сьогодні з 9.00 неподалік села Біла Криниця на підтримку всеукраїнської акції однієї із громадських організацій понад 20 осіб перекрили автодорогу «Київ-Чоп», безперервно рухаючись пішохідним переходом.

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«Учасники акції припаркували транспортні засоби на проїзній частині з порушенням правил дорожнього руху. Крім того, один із учасників зупинився посередині автодороги, і після зауваження начальника патрульної поліції Рівненської області здійснив рух у його сторону. Наразі водій спілкується із правоохоронцями», - розповіли у поліції.

На даний момент патрульні організували об’їзд транспортних засобів і регулюють дорожній рух.

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Пізніше стало відомо, що за фактом перекриття руху на автодорозі «Київ-Чоп» поліція розпочала досудове розслідування. За фактом блокування транспортних комунікації відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у 56 містах України власники автомобілів на єврономерах проводять акцію «За доступне авто».

Як повідомляється на сайті громадської організації «Авто Євро Сила», акція розпочалась зранку і триватиме до виконання вимог активістів. Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема щодо скасування коефіцієнту віку авто в розрахунку вартості акцизу.

За попередніми оцінками, участь в акції громадянської непокори можуть взяти понад 50 тис. громадян.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.