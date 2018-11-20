В Україні на третину зросла кількість громадян, які визнають Голодомор геноцидом – соціологи

Нині 79% громадян вважають, що Голодомор був геноцидом українського народу.

За вісім років в Україні на третину збільшилась кількість громадян, які визнають Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 20 по 29 жовтня.

Згідно з результатами опитування, 79% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. в Україні був геноцидом українського народу.

Таке твердження поділяє абсолютна більшість жителів заходу та центру країни (92% та 83% відповідно) та відносна більшість півдня та сходу (69% та 67%).

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За результатами опитування, більш схильні підтримувати цю тезу мешканці сіл, молодші та україномовні респонденти.

У прес-релізі зазначається, що у довгостроковій динаміці з 2010 року відсоток тих, хто визнає Голодомор геноцидом, збільшився на третину.

Соціологічна група «Рейтинг» опитала 2 тис. респондентів віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 2,2%.

Як повідомляв УНІАН раніше, згіздно з опитуванням, проведеним Соціологічною групою «Рейтинг» з 20 по 29 жовтня, понад 60% громадян вважає, що Україна має продовжувати добиватися міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.