Понад 60% українців вважає, що Україна має і далі добиватися міжнародного визнання Голодомору геноцидом

На сьогодні 16 країн визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.

Понад 60% громадян вважає, що Україна має продовжувати добиватися міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

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Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 20 по 29 жовтня.

Згідно з жданими опитування, 69% респондентів позитивно ставиться до визнання Сенатом США Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

62% респондентів вважають, що Україні і надалі потрібно добиватися міжнародного визнання Голодомору геноцидом.

Обидві ці ініціативи більше підтримують жителі західних та центральних макрорегіонів, вихідці з сіл, а також респонденти, які у побуті спілкуються українською.

Соціологічна група «Рейтинг» опитала 2 тис. респондентів віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Крім того, 20 американських штатів ухвалили такі ж рішення.

Загалом 16 країн визнали Голодомор геноцидом.