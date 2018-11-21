У Києві стався "витік аміаку" на пивзаводі: рятувальники провели навчання із цивільного захисту (відео, фоторепортаж)

Рятувальники та екологічні служби відпрацьовували аварійну ситуацію з витоком аміаку.

У Києві розпочалися триденні навчання з цивільного захисту.

Раніше повідомлялося, що навчання розгорнуться лише на окремих локаціях, аби не заважати людям та не створювати паніки.

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Одним з таких тренувальних майданчиків став завод "Оболонь". На ньому рятувальники та екологічні служби відпрацьовували аварійну ситуацію з витоком аміаку. А з гучномовців лунали заклики покинути приміщення та зберігати спокій.

Протягом трьох днів рятувальники відпрацюють, як діяти в негоду та в умовах аварії на хімічно-небезпечному об’єкті. Перевірять готовність рятувальних служб до поломки теплоелектростанції та відключення від тепла районів, а ще план евакуації людей під час підтоплення міста. Загальноміську систему оповіщення задіювати не планують.