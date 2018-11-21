У ГПУ розповіли про понад півсотні осіб, визнаних винними у злочинах проти Майдану

Дев'ятеро з них засуджені до позбавлення волі.

На сьогодні 52 особи визнані судами винними у скоєнні злочинів проти Майдану, дев'ятеро з них засуджені до позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк на брифінгу в Києві.

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«На сьогоднішній день за результатами розглянутих судами обвинувальних актів визнано винними 52 особи, щодо них ухвалено обвинувальні вироки. Призначено покарання до позбавлення волі засудженим на сьогоднішній день дев'ятьом особам, за справами, направленими до суду слідчими ГПУ, – 5 осіб», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається 5-а річниця Революції гідності.