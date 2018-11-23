Із завтрашнього дня в центрі Києва обмежать рух транспорту через підготовку до різдвяних свят

Обмеження діятиме до 24 січня.

З 24 листопада у центрі Києва обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку з початком підготовки до різдвяно-новорічних свят.

Про це повідомляє організатор свякувань Folk Ukraine у Facebook.

На Софійській та Контрактовій площах буде змінено рух з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року, а саме: вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі), йдеться у повідомленні.

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Обмеження руху вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софійській до Рильського провулку) діятиме: 19 грудня - з 16.00 до 22.00, 24 грудня - з 16.00 до 22.00, 31 грудня - з 20.00 до 3.00 1 січня 2019, 1 січня - з 14.00 до 22.00, 7 січня - з 12.00 до 16.00.

Рух транспорту буде дозволений у вихідні, неробочі та святкові дні на Хрещатику.