Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору

У суботу, 24 листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодомору – мільйонів загиблих в результаті штучного голоду селян радянської України, знищених сталінським режимом у 1932-1933 роках.

Голодомор був цілком свідомою політикою Сталіна щодо українського селянства, актом примусу та залякування, відповіддю на непокору та опір українців політики насильницької колективізації.

За даними Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи, втрати населення в Україні за надсмертності під час Голодомору 1930-х роках становили 3,9 млн осіб.

Протягом десятиліть тема Голодомору була табуйованою. Поки існував комуністичний режим, навіть говорити про голод 1932-1933 років було суворо заборонено. Лише 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", згідно з яким Голодомор був визнаний геноцидом українського народу.

Згідно українському законодавству "публічне заперечення Голодомору 1932 -1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

За вісім років в Україні на третину збільшилася кількість громадян, які визнають Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Заходи до 85-ї річниці Голодомору

1 вересня 2018 року у Києві розпочалася міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», яка протягом 85-ти днів буде проходити в 85 куточках світу. Метою акції, яка розпочалася за 85 днів до Дня пам'яті жертв Голодомору – 24 листопада 2018 року, – є об'єднання українців у всьому світі і громадян інших країн для вшанування пам'яті про один з найбільших злочинів в історії людства.

Щорічно у четверту суботу листопада о 16:00 проводиться пам'ятна хвилина мовчання на честь загиблих під час Голодомору в 1932-1933 роках. При цьому в рамках всеукраїнської акції "Запали свічку" у багатьох будинках біля вікон встановлюються вогники.

Запалювання свічок – традиційний спосіб вираження поваги і вшанування. У річницю події їх запалюють на центральних площах міста, біля пам'ятників жертвам Голодомору, в храмах. В останніх відбуватимуться поминальні панахиди.

Чому горить свічка на екранах

Телеканали і радіостанції раз в дві години передають інформацію про день пам'яті жертв Голодомору, припиняють трансляцію комедійних, еротичних фільмів, гумористичних передач. Під час телетрансляції необхідно розміщувати на екрані палаючу свічку. Оголошується хвилина мовчання.

Також будуть проведені жалобні заходи у Залі пам'яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", у яких візьмуть участь і представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, духовенства та іноземних гостей.