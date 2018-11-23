Щури скрізь: центр Києва переживає небачену навалу гризунів (відео)

У комунальній службі запевняють, що чистять місто від пацюків постійно, але тим є, де перечекати облаву.

Мертвий щур в елітній кав’ярні-кондитерській в самому центрі Києва привернув увагу до більшої за гігієну в конкретному закладі харчування проблеми: нашестя гризунів і неможливістю впоратися з цим явищем.

Як виявилося, середмістя столиці потерпає від небаченої вже багато років активності пацюків, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Щур висів просто під тістечками, під вітриною, де робили каву", - каже Інна і запевняє, що більше до цього закладу не повернеться. Керівник кав’ярні Марина Писанка запевняє, що вони злякалися не менше від відвідувачів. Непроханих гостей бачать часто, але по інший бік вітрини. "Я думаю, що він біг з вулиці і сюди застрибнув, застряг і там пошкодив собі шию. Тому що рана була біля шиї", - розповіла вона. "Інколи бачимо, як вони по вулиці бігають або гості сидять, у нас же вікна панорамні, і кажуть гості: он, дивіться, пацюки побігли. Але у нас це вперше", - додає офіціантка Настя.

Відвідувачі пасажу кажуть, що пацюків у цьому районі дійсно багато. "Щури скрізь. Смітники поряд. Ну, забіг, вигнали, які проблеми? Видно, з вулиці біг і замерз, бідолага, холодно ж на вулиці", - каже один із відвідувачів. У кав’ярні розказують, що боротьба з гризунами у них триває ще з самого відкриття, але цієї осені щурів стало аж надто багато. Аби врятуватися – постійно викликають щуроловів і щотижня труять гризунів. "Учора в першій ночі ми завершили основний етап", - пояснила Писанка. "Їх не було там ніколи, це форс-мажор, котрий трапився. Популяція настільки висока на Хрещатику, в пасажі, Шевченківський район, Подільський, що сталося так, що шкідник потрапив у приміщення", - пояснює технолог Максим Дяченко.

На навалу пацюків скаржаться і в сусідніх ресторанах. "Тут паркова зона, що вдень, що вночі вони гуляють, як у себе вдома. Не раз зверталися в ЖЕК, на цей момент це ніяк не вирішується", - розповів керівник ресторану Євгеній Петрович. ТСН показують справжнє лігво гризунів центру столиці – туди зносять сміття з усього двору, тобто чотири заклади і жителі щонайменше двох прилеглих будинків. "Приїздить машина і забирає сміття, а пацюків ніхто не труїть. Кожного дня все більше і більше", - визнає місцевий двірник.

У комунальній службі запевняють, що чистять місто від пацюків постійно, але тим є, де перечекати облаву. "Ми провели обробку, а вони переміщуються туди, де немає отрути", - каже Надія Козикова. З її слів, аби знищити щурів, потрібно одночасно припинити роботу усіх магазинів, зупинити рух метрополітену та закрити усі темні місця, де б могли сховатися гризуни. Зробити це неможливо, тож усе, що залишається – це боротися з ними без упину, але й без остаточного успіху.