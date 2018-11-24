"Запали свічку": в Україні розпочалася акція в пам'ять про жертв Голодомору (фото, відео)

Українці вшановують пам'ять жертв геноциду.

В Україні 24 листопада о 16:00 в пам'ять про жертв Голодомору 1932-33 років відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочалася акція "Запали свічку".

Кожен охочий може долучитися до вшанування жертв геноциду, влаштованого радянською владою, та запалити свічку пам'яті на підвіконні власної домівки.

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Окрім цієї акції, до Дня пам'яті в Мережі запустили інформаційну акцію про Голодомор, де люди вшановують пам'ять загиблих додаючи до своїх дописів хештеги: #Голодомор85, #Holodomor85, а також гасла: "Ми пам’ятаємо! Ми – сильні!", "Україна пам’ятає! Світ визнає!".

У цей час у Києві відбуваються жалобні заходи до 85 роковин Голодомору-геноциду за участю президента України Петра Порошенка. Також у заходах взяли участь керівники Словаччини, Латвії, Молдови та багато інших високопосадовців з Європи та США.

«Сьогодні у Києві пам'ять убитих під час Голодомору вшановує і найбільш представницька в історії України іноземна делегація: президенти Словаччини та Латвії, прем'єр Молдови, спікер Словенії, керівництво парламентів Польщі, Литви, Чехії, МЗС Естонії, урядовці і парламентарії зі США, Євросоюзу і Македонії», - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у мікроблозі Twitter.

Представники іноземних делегацій також взяли учать в акції "Запали свічку" у пам’ять про жертв Голодомору.

Нагадаємо, що на території всіє України та в різних частинах світу розпочалися заходи з вшанування жорстоко вбитих 1932-33 року. В австралійському місті Сідней раніше запалили свічку пам'яті. Акція відбулась о 16-й за місцевим часом.