У Харкові вшанували пам'ять жертв Голодомору (фоторепортаж)

Крім того на Харківщині відкрили Музей пам'яті жертв голодоморів.

У Харкові на Меморіальному комплексі жертвам Голодомору поклали квіти і запалили свічки.

Вшанувати пам'ять загиблих у 1932-1933 рр прийшли школярі, духовенство та чиновники. До Меморіалу поклали квіти, хліб, печиво і цукерки.

У всіх населених пунктах області о 16:00 розпочнеться акція пам'яті «Запали свічку». На площі Свободи в Харкові мешканці міста викладуть із палаючих свічок символічний хрест і вшанують пам'ять померлих від голоду хвилиною мовчання. Також запалять свічки у вікнах будівель Харківської міської ради та Харківської облдержадміністрації.

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В оперному театрі відбудеться великий концерт-реквієм.

Також на Харківщині відкрили Музей пам'яті жертв голодоморів. Як передає Depo.Харків, сьогодні відбулася перша екскурсія в музеї, а також освячення закладу.

Музейні експонати підписані як українською, так і англійською мовами, тому музей зможе приймати й іноземних гостей. Серед експонатів музею є одяг, предмети побуту, фотографії жертв голодоморів, що були передані їхніми нащадками.

Під час першої екскурсії були оприлюднені факти збройних повстань селян Харківщини проти експропріаторів зерна. За відомостями організаторів музею, навесні 32-го року в Україні щодня помирало до 25 тисяч громадян. У той же час радянська влада запровадила кримінальну відповідальність за виявлення у селян харчів навіть для дітей, починаючи від дев'ятирічного віку.

Крім цього, в експозиції представлений щоденник учительки з Харківської області Олександри Радченко про Голодомор 32-33 років. Цей щоденник у 40-х роках виявили працівники НКВС, після чого Радченко була засуджена до 10 років в'язниці "за антирадянську агітацію".

Також в музеї представлені факти допомоги міжнародних організацій в подоланні голоду в Україні. Насамкінець екскурсії відвідувачам показали короткий документальний фільм спогадів очевидців голодоморів. Священник прочитав молебень в пам'ять про загиблих та освятив заклад.