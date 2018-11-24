У Києві мітингувальники перекрили вулицю Кирилівську, заблоковано рух транспорту

На місце події викликали поліцію.

У Подільському районі Києва мітингувальники перекрили вулицю Кирилівську, рух транспорту заблоковано.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у зв’язку з мітингом громадян припинено рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 25, 28, 33, 18 на ділянці: вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки.

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Рух тролейбусів здійснюється з Майдану Незалежності до ст. «Зеніт»; з просп. Свободи, вул. Сошенка до вул. Івашкевича.

Виїзди та заїзди в Куренівське ТРЕД також заблоковані.

На місце події викликали поліцію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві жителі перекривали дорогу через відсутність тепла в будинках.