"Ми опалюємо вулицю": у Києві мешканці перекрили дорогу через відсутність тепла в будинках (фото)

Сьогоднішню акцію мітингувальники назвали попереджувальною і пообіцяли протестувати кожен день в тому випадку, якщо в їх квартири не надійде тепло.

У Києві мешканці вулиці Зоологічної перекрили проїжджу частину через відсутність опалення.

Про це повідомляє 112.ua.

Як розповіли місцеві жителі, з 24 жовтня відсутнє опалення в будинках по вулиці Зоологічній № 4, 6, 8, 12.

Комунальні служби пояснюють це тим, що на лінії сталася аварія і проводяться ремонтні роботи.

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"Вчора ми з'ясували, що на початку вулиці Зоологічнлї, біля Дегтярівської, вириті дві здоровенні траншеї, з яких йде пара, тепло. Вчора з'явилися працівники, які пояснили, що проводять тепло. Тепло розрито, мороз на вулиці 8 градусів, у квартирах тепла немає, ми опалюємо вулицю", - розповіла одна з мітингувальниць.

Також на самому початку акції між протестуючими і водієм однієї з машин, який не зміг об'їхати мітингувальників, сталася сутичка. Обурена пасажирка авто облила мітингувальників кавою.

Сьогоднішню акцію мітингувальники назвали попереджувальною і пообіцяли протестувати кожен день в тому випадку, якщо в їх квартири не надійде тепло.

На місце прибув наряд патрульної поліції.

Зазначимо, що температура повітря у Києві зараз скаладає -4 градуси.

Як повідомляв УНІАН, у місті Сміла (Черкаська область) через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.