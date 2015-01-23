В ООН жорстко засудили обстріл бойовиками зупинки в Донецьку

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляється в прес-релізі на сайті Радбезу.

Члени Ради Безпеки, включаючи Росію, заявили про необхідність проведення об'єктивного розслідування і притягнення до відповідальності винних у трагедії

Члени ради також наголосили на необхідності «повного виконання» мінських домовленостей про припинення вогню на сході України.

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Учора, 22 січня, декілька снарядів влучили в тролейбусну зупинку в Донецьку. За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, снаряди були випущені з міномета або артилерійської гармати з північно-західного напрямку.

Як повідомляв УНІАН, уранці 22 січня, бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту в Ленінському районі міста Донецька.

Повідомлялося, що загинули від семи до 13 людей.

Увечері 22 січня генпрокурор України Віталій Ярема повідомив, що в результаті обстрілу бойовиками тролейбусної зупинки в Донецьку загинули дев‘ять людей, семеро дістали поранення.