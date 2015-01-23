В ОБСЄ оприлюднили свої дані щодо кількості загиблих і поранених на зупинці в Донецьку

Про це йдеться у звіті спостерігачі місії ОБСЄ, які відвідали місце обстрілу зупинки транспорту в Донецьку, повідомляється на сайті організації.

Спостерігачі бачили на місці події сім тіл, а пізніше в донецькому морзі їм повідомили, що всього внаслідок обстрілу на вулиці Купріна в Ленінському районі Донецька загинули 8 людей, повідомили в ОБСЄ.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, "спостерігачі виявили сім тіл: три жінки, три чоловіка і одне тіло, стать якого визначити не вдалося. Три тіла були в тролейбусі, три - в безпосередній близькості від нього, приблизно за 25 м, і одне у згорілій машині». Пізніше, сказано у звіті, з міського моргу повідомили про ще одне тіло з місця інциденту.

Також місія відвідала лікарню, куди доправили постраждалих. "Відвідали Донецьку обласну травматологічну лікарню. Головний хірург повідомив, що госпіталізовано 13 осіб. Всі постраждалі, за його словами, отримали серйозні травми і всі вони потребують операцій. Він також зазначив, що постраждалі – люди середнього та похилого віку", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 22 січня бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту в Ленінському районі міста Донецьк. Повідомлялося, що загинули від 7 до 13 людей.

За даними Міноборони України, терористи обстріляли тролейбус у Донецьку із житлових масивів, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

Обстріл пасажирського транспорту вівся з боку, де немає бойових зіткнень.

"Місце, де був обстріляний тролейбус, знаходиться на відстані більше 15 кілометрів, де знаходяться сили АТО. До цього дня жодних руйнувань у цьому районі зафіксовано не було", - зазначили у міністерстві.