Люди навіть не помітять воєнного стану – Тука

Для пересічних громадян не зміниться нічого, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що для пересічних громадян введення воєнного стану буде непомітним.

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Про це він заявив в ефірі "Прямого".

"Для пересічних громадян не зміниться нічого. Я переконаний, що люди навіть не помітять того факту, що на території областей введено воєнний стан. Обласні адміністрації готуються. В першу чергу буде проводитись підготовча робота у разі виникнення загроз вторгнення з боку РФ. Для того, щоб не було паніки, треба провести певні підготовчі дії. Хоча б привести до ладу бомбосховища. Про якійсь затримання, комендантські години – цього не буде. Донеччина та Луганщина в стані війни живуть вже п’ятий рік. Працюють кінотеатри, ресторани, проводяться змагання. Люди не відчувають будь-яких обмежень", - повідомив урядовець.