В окупованій Макіївці після масового отруєння скаржаться на зміну кольору води - Тука

Заступник голови МінТОТ розповів, що місцеві жителі масово скаржаться на зміну кольору води.

Причина отруєння людей у Макіївці досі невідома.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає «Главред».

За його словами, поки що він може лише оприлюднити ті факти, які у нього є.

"Факт перший – для проведення знезараження питної води використовується хлор. На територію окупованого Донбасу хлор постачає Російська Федерація. В необхідній кількості вода Донбасу повинна була отримувати чотири цистерни хлору, але отримала дві", – сказав він.

Читайте такожСтала відома причина масового отруєння водою жителів окупованої Макіївки

Факт другий – місцеві жителі масово скаржаться на те, що змінився колір води, а також з'явилися якісь невластиві запахи, яких не було раніше. "Разом з тим, дійсно існують технології, коли для знезараження води використовується не тільки хлор, але і марганець, бром. Але у мене немає підтвердження, що на Донбасі були використані якісь інші хімічні речовини для очищення води, крім хлору", – додав заступник міністра.

Крім того, людям, які були госпіталізовані, лікарі ставлять діагноз – харчове отруєння. Тому факт отруєння питною водою окупаційною владою не підтверджується.

"Робиться це навмисно або випадково – не знаю. Доступу у нас до тих територій немає, отримати якісь об'єктивні дані можливості у нас теж немає. Саме тому я вважаю доцільним відправити туди міжнародну спостережну місію з експертного середовища з питань водопостачання для того, аби міжнародні фахівці мали можливість взяти аналізи і надати після вивчення відповідні висновки, щоб надалі можна було захистити цивільне населення від таких вкрай негативних наслідків", – підкреслив Тука.