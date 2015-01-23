Внаслідок обстрілу Дебальцевого загинув мирний житель

Про це повідомив голова МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні, о 5.50, бойовики продовжили обстріл житлових будинків у районі вулиці 8 березня в м. Дебальцеве. Загинув чоловік. Слідчо-оперативна група міськвідділу міліції працює на місці події", - розповів Аброськін.

Читайте такожУ селищі поблизу Дебальцевого внаслідок обстрілу загинули двоє жителівЗа його словами, в Авдіївці та Дебальцевому немає світла, води і тепла.

"Також знеструмлена Мар'їнка. До 3 годин ночі тривав артобстріл житлового сектора Красногорівки", - написав він.